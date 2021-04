Calciomercato Roma, erede Pau Lopez | L’Inter prepara la beffa

Nel prossimo calciomercato estivo sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che la Roma dovrà intervenire in più settori del campo.

C’è l’attacco da puntellare, visto che Dzeko potrebbe partire e ci sarà da capire il futuro di Borja Mayoral. Ma ci saranno probabilmente delle novità in arrivo anche tra i pali. Il contratto di Mirante è in scadenza e non sarà rinnovato. Pau Lopez rimane per ora un punto interrogativo. Lo spagnolo alterna cose buone ad errori evitabili. La Roma potrebbe dunque cercare un estremo difensore più affidabile e del resto sono tanti i nomi che sono stati accostati ai giallorossi negli ultimi mesi.

Calciomercato Roma, Biasin conferma l’interesse dell’Inter per Musso

Il giornalista e opinionista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni della CMIT TV e ha parlato anche di uno dei possibili obiettivi della Roma, ovvero il portiere dell’Udinese Juan Musso. Che pare essere in pole position per prendere il posto di Pau Lopez nella prossima stagione. Tuttavia se si vorrà arrivare al portiere argentino si dovrà battere una folta concorrenza. “Musso è un portiere che piace tantissimo ai vari Ausilio, Marotta, Conte ed Oriali” ha detto Biasin, confermando di fatto anche l’interesse dell’Inter nei confronti dell’estremo difensore. I nerazzurri infatti stanno cercando quello che dovrà essere l’erede di Handanovic.