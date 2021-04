Calciomercato Roma, obiettivo difficile | Asta in Bundesliga

Calciomercato Roma, per il difensore dello Zurigo è forte l’interesse in Bundesliga. Servono almeno 12 milioni di euro

Uno dei possibili obiettivi della Roma per la prossima estate ha molti, tanti, estimatori in Bundesliga. Che farebbero carte false per prenderlo. Il difensore è stato accostato alla Roma nei mesi scorsi perché centra in pieno le caratteristiche cercate da Tiago Pinto per il mercato. Giovane, con una certa esperienza, e con ampi margini di miglioramento.

Becir Omeragic, 19enne difensore dello Zurigo, è entrato nel mirino dell’Union Berlino, del Francoforte e del Wolfsburg soprattutto, scrive la Bild. Con i due club tedeschi che guardano interessati alle prestazioni del calciatore che si potrebbe liberare per 12 milioni di euro. Ha già esordito con la Nazionale svizzera, nello scorso ottobre, e da allora ha continuato a mettersi in mostra con personalità.

Calciomercato Roma, su Omeragic alta la concorrenza

I giallorossi avevano fatto un sondaggio a gennaio: pensando ad una operazione per la prossima estate quando anche nel pacchetto arretrato ci sarà una vera e propria rivoluzione con le partenze certe di Fazio e Juan Jesus e con quella in bilico – ma non molto – di Bruno Peres. Servono elementi di qualità e pronti ad essere impiegati. E Omeragic è tra questi: 24 presenze in campionato con prestazioni di buon livello.

Sarà difficile: a dicembre, lo stesso difensore, ha spiegato in un’intervista di essere sicuramente attratto dalla Bundesliga. E il Wolfsburg, ormai ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe appunto giocarsi questa carta per arrivarci. Pinto tiene sott’occhio la situazione, convinto dalla giovane età del difensore e dalle doti fisiche importanti. Non si svenerà per portalo a Trigoria. Ma è pronto a cogliere l’occasione.