Calciomercato Roma, irrompe il Tottenham | Crolla la quota

Nel prossimo calciomercato della Roma la decisione più importante che dovrà prendere la dirigenza è quella legata all’allenatore.

Alla fine di questa stagione si faranno le valutazioni del caso, ma le quotazioni riguardo la conferma di Paulo Fonseca sono ormai in ribasso. Difficilmente ci sarà ancora l’allenatore portoghese sulla panchina della Roma. Chi sarà il suo successore è difficile dirlo. Si è parlato molto di Massimiliano Allegri, ambito però da tanti club. Ma si è parlato anche di Maurizio Sarri. Anche il toscano però è molto appetito sul mercato e anzi adesso sembra essere molto vicino ad un accordo che lo vedrebbe vicino al ritorno in Premier League.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, colpi in prospettiva: la lista per la difesa



LEGGI ANCHE –>Roma, per l’erede di Dzeko il Milan mette la freccia sui giallorossi

Calciomercato Roma, anche le quote vedono Sarri vicino al Tottenham

Come riporta “The Sun”, adesso infatti c’è stato un cambio nelle quote dei bookmakers e un nuovo favorito per la panchina degli Spurs. Vale a dire proprio Maurizio Sarri. L’allenatore italiano è in pole position e del resto si sta parlando da qualche giorno dell’interesse della formazione londinese per la prossima stagione. Sarri ha adesso la quota più bassa, davanti a quello che fino a qualche giorno fa sembrava essere il favorito, ovvero il tedesco Julian Nagelsmann. Ancora più alte le quote di altri tre tecnici che pure in Inghilterra vengono accostati alla panchina del Tottenham, ovvero Brendan Rodgers, Nuno Espirito Santo e Erik ten Hag, attuale tecnico dell’Ajax.