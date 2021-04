Il calciomercato della Roma nella prossima estate vedrà diversi volti nuovi in arrivo a Trigoria. Con la prima mossa che sarà la scelta del tecnico.

Soltanto dopo aver scelto il nome di chi sarà a guidare la Roma nella prossima stagione si potrà probabilmente dare il via alle operazioni di mercato. Che saranno in entrata, ma anche in uscita, visto il numero importante di calciatori a cui la società dovrà trovare sistemazione. Per quanto riguarda gli acquisti la priorità sembra essere una punta di spessore e dei rinforzi in difesa, dove anche numericamente si dovrà intervenire.

Calciomercato Roma, le parole di Cagnazzo su Sarri e Lacazette

Con Alvise Cagnazzo, inviato del “Daily Mail”, abbiamo fatto il punto della situazione anche su alcune situazioni di mercato che intracciano i giallorossi con la Premier League, partendo dall’interessamento del Tottenham per Sarri. “E’ un’opzione concreta – esordisce Cagnazzo ad Asromalive.it – anche grazie ai suggerimenti di un grande conoscitore di calcio come Baldini. Non so quanta voglia abbia di andare via dall’Italia Sarri, non sarei sorpreso nella più classica delle soluzioni “tampone” per evitare che la falla si allarghi sino a fine anno. Poi si vedrà”.

Rimanendo a Londra, in casa Arsenal tiene banco il futuro di Lacazette,seguito anche dalla Roma. “Lacazette piace a tutti ma non è più giovane, in Italia interessa molto Depay considerato più adatto a ruoli diversi in attacco. In questo momento non ci sono tanti soldi ma sono certo che Lacazette potrebbe trovare la giusta collocazione in giallorosso. È un attaccante molto forte e tecnico”.

