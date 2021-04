Calciomercato Roma, Spalletti ha detto sì

Calciomercato Roma, in vista della prossima stagione la società è alla ricerca di un nuovo allenatore al posto di Fonseca.

Lo scarso rendimento in campionato, dove il quarto posto è ormai un miraggio, sembra avere definitivamente convinto la proprietà della Roma a cambiare allenatore. Paulo Fonseca, scelto dalla precedente gestione Pallotta, potrebbe ottenere il rinnovo del contratto in automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Una qualificazione che appare ormai possibile soltanto in caso di vittoria dell’Europa League. Un obiettivo alla portata ma non semplice visto che in semifinale ci sarà da affrontare una big come il Manchester United. Secondo più fonti la Roma è destinata a cambiare allenatore in ogni caso, e la società sta già lavorando in questo senso.

I nomi più gettonati e probabili, vista l’impossibilità di arrivare a Julian Nagelsmann, sono Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Ancora però non è scontato che il prossimo allenatore della Roma sarà uno dei due. E a proposito di allenatori toscani, ecco che ce n’è un altro che si rende disponibile per la panchina giallorossa.

Calciomercato Roma, Spalletti disponibile a tornare

Luciano Spalletti sarebbe infatti pronto a tornare alla Roma. Parlando del prossimo allenatore della Roma, Riccardo Angelini durante il collegamento con il giornalista de “Il Tempo” Alessandro Austini a Tele Radio Stereo, ha raccontato un retroscena su Spalletti.

Ebbene secondo questo retroscena, Spalletti avrebbe confidato ai suoi amici di essere eventualmente disponibile per un ritorno sulla panchina giallorossa: “Se mi chiama la Roma, torno”. Al momento però la società non ha fatto dei passi in questo senso, Spalletti non viene valutato come opzione.

Nel futuro dell’allenatore potrebbe invece esserci il Napoli. Ci sono infatti già stati dei contatti tra il club partenopeo e Spalletti, che – come scrive “Calciomercato.it” potrebbe sostituire Gennaro Gattuso. A fine stagione Gattuso dovrebbe lasciare il Napoli e accasarsi alla Fiorentina.