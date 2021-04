Calciomercato Roma, futuro in bilico | Spunta la pista turca

Calciomercato Roma, futuro in bilico per l’esterno che non ha pienamente convinto. Nelle ultime ore è spuntata la pista turca

In Inghilterra non ha convinto. Nonostante un avvio di stagione sicuramente importante. Il suo futuro di conseguenza è segnato: tornerà alla Roma ma non ci dovrebbe rimanere per molto. Non rientra nei piani del progetto giallorosso. E allora Tiago Pinto si muoverà per piazzarlo. Spera in maniera definitiva, ma il gm giallorosso è aperto anche ad un prestito.

Cenzig Under, in prestito al Leicester di Rodgers, non verrà riscattato dalla società inglese. Relegato in panchina ormai da molto tempo, il fantasista turco rientrerà alla base per poi salutare di nuovo. Nelle ultime ore sarebbe spuntata la pista turca. Ma Pinto lo potrebbe anche utilizzare come pedina di scambio in qualche affare in Italia.

Calciomercato Roma, su Under c’è il Trabzonspor

Sicuramente in questo momento una delle società interessate a Under è il Trabznospor – lo scrive il portale turco karadenizdesonnokta.com – anche se la trattativa non è certamente facile. E il motivo è presto spiegato: a gennaio, in pieno calciomercato, il 24enne, cercato in patria, ha spiegato che non è ancora il momento di tornare in Turchia. Vuole rimanere in uno dei più importanti campionati europei.

Sarà complicato quindi piazzarlo. Ma non impossibile. Under ha delle qualità tecniche importanti che possono fare gola a molti. In Italia, soprattutto, potrebbe essere inserito nella trattativa che potrebbe portare a Trigoria il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic (si è già parlato di questa possibile trattativa) o anche proporlo all’Udinese per abbassare le richieste per Musso, il portiere che la Roma segue per sostituire Pau Lopez.