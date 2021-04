Sono 23 i convocati giallorossi di Paulo Fonseca per Roma-Atalanta, match di serie A che si gioca quest’oggi alle ore 18.30.

Partita che mette in palio punti importanti per le prime posizioni quella che mette di fronte i nerazzurri di Gasperini e i giallorossi di Paulo Fonseca, che in campionato devono invertire il trend se vogliono chiudere nella miglior posizione possibile. L’Atalanta è però un avversario durissimo da superare ed è anche in grande forma. Il buon momento è stato sottolineato anche dal successo nello scorso weekend sulla Juventus.

Roma-Atalanta, i convocati di Fonseca

Sono 23 gli elementi che sono stati convocati dal tecnico portoghese. Tra questi ci sono anche i difensori Fazio e Juan Jesus. C’è Pastore ma ci sono anche due giovani come Ciervo e Darboe che in questo finale di campionato potrebbero essere aggregati più spesso in prima squadra. Fuori Smalling e Kumbulla, come del resto era previsto, così come non c’è Spinazzola. Manca anche Pedro oltre allo squalificato Diawara.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Santon, Reynolds, Fazio, Bruno Peres, Mancini, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Darboe, Ciervo.

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Mayoral, Carles Perez.