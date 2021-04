Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, autore del gol del pareggio contro l’Atalanta, segnando il gol dell’ex, ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’, al termine della partita. “Abbiamo fatto un’ottima partita, alla fine potevamo anche vincerla. Partita giusta, siamo stati cattivi, peccato per il finale – ha detto il numero 4 giallorosso -. Primo tempo? Non mi sembra abbiano dilagato, anzi abbiamo avuto qualche occasione anche noi li davanti”.

Cristante sulla posizione in campo

Ormai abituato da mesi a giocare sulla linea difensiva, complici anche gli infortuni dei difensori giallorossi che non hanno aiutato Paulo Fonseca nelle scelte, il giocatore però continua a sentirsi meglio sulla linea di centrocampo, dove, come oggi è accaduto, può trovare la soluzione da fuori: “Si sta bene anche davanti ecco. A parte tutto, sono contento per il gol, per il pareggio, potevamo vincerla ma va bene cosi, dobbiamo continuare in questa strada. Il gol? Mancava da un po, speriamo di riabituarci”.