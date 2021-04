Roma-Atalanta formazioni UFFICIALI: le scelte di Fonseca

Tutto pronto per Roma-Atalanta, match valido per la 32esima giornata di serie A che si disputerà quest’oggi con inizio alle ore 18.30.

Una partita che la formazione di Fonseca vuole portare a casa per tenere viva la fiammella della conquista del quarto posto, diventato quasi irraggiungibile a dire il vero dopo gli ultimi risultati negativi in campionato. L’Atalanta però è un cliente scomodo. La squadra di Gasperini ha appena battuto la Juventus confermando di essere una squadra davvero attrezzata per i primi posti. Si preannunciano 90 minuti intensi e combattuti.

Tornano i big per questa sfida di campionato, la Roma vuole giocarsela a viso aperto e rispolvera dal primo minuto Mancini in difesa insieme a Cristante e Ibanez. A centrocampo non c’è Diawara squalificato, al suo posto gioca Villar dall’inizio con Veretout. A sinistra chance per il giovane Calafiori. In attacco gioca Dzeko, dietro di lui Pellegrini con Mkhitaryan.

Roma-Atalanta le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini, Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens, Malinovskyi, Iličić, Zapata.