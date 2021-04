Roma-Atalanta, ancora un infortunio | Resta negli spogliatoi

Roma-Atalanta, ancora un infortunio: Fonseca è costretto a fare una sostituzione tra il primo e il secondo tempo.

Nel secondo tempo la Roma farà una sostituzione obbligata: Riccardo Calafiori resterà negli spogliatoi. L’esterno sinistro giallorosso si è infortunato e al suo posto entrerà Bruno Peres. Ancora una volta la sfortuna non risparmia la Roma. Con Leonardo Spinazzola ancora fuori sempre per infortunio, non ci sono esterni di sinistra di ruolo. E così ancora una volta il brasiliano farà da jolly e giocherà a sinistra.

Roma-Atalanta, Calafiori fuori per infortunio

Calafiori è stato uno dei grandi protagonisti della qualificazione contro l’Ajax nei quarti di finale di Europa League. Proprio nel momento più difficile della partita di ritorno, la sua galoppata sulla sinistra con assist vincente per Dzeko ha consegnato l’accesso alla semifinale.

Il rischio a questo punto è non giocarla, la semifinale. E non soltanto perché l’allenatore Paulo Fonseca conta di recuperare il titolare Leonardo Spinazzola. C’è infatti questo nuovo infortunio a complicare la situazione. Una stagione che a parte un paio di note positive proprio in Europa League, non è stata particolarmente fortunata per il promettente esterno di sinistra.

I continui problemi fisici lo hanno condizionato. Quando è stato disponibile e chiamato in causa si è sempre fatto valere. Per il futuro però servirà maggiore continuità e la speranza è che già questo ulteriore problema fisico sia il meno grave possibile, per rivederlo al più presto in campo. Visto il suo feeling con l’Europa League, uno come Calafiori tornerebbe senza dubbio utile per la doppia sfida con il Manchester United.