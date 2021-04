Roma-Atalanta, le probabili formazioni: Fonseca in campo con i big

Roma-Atalanta, ecco le probabili formazione per la gara dell’Olimpico. Fonseca testa i big in vista del Manchester United

A poco conta la classifica, per la Roma, che stasera all’Olimpico (18,30) sarà impegnata contro l’Atalanta di Gasperini. Punti pesanti invece per i nerazzurri, in piena corsa Champions, che possono approfittare della sconfitta del Milan per volare al secondo posto in classifica. Ma quella di oggi sarà una squadra giallorossa diversa.

Fonseca, oltre le parole di ieri in conferenza stampa, dove ha spiegato di voler ritornare a fare punti in campionato, testerà i big in vista della sfida della prossima settimana all’Old Trafford contro il Manchester United per la semifinale di Europa League. In campo quindi ci andrà la squadra migliore, con un unico cambio rispetto a quella che potrebbe essere la formazione titolare in Coppa: Calafiori giocherà a sinistra al posto di Spinazzola. Sperando che l’esterno – uscito nella gara d’andata contro l’Ajax – possa recuperare.

LEGGI ANCHE: Superlega, esclusivo Cagnazzo: “In Inghilterra tifosi più rispettati”

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, asta in vista per la stella della serie A

Roma-Atalanta, le probabili formazioni

Di conseguenza, davanti a Pau Lopez, ci saranno Mancini, Cristante e Ibanez. Per la trasferta in Inghilterra ci sono anche delle possibilità di recupero per Smalling: ma il difensore è fermo da troppo tempo, quindi difficilmente sarà in campo dal primo minuto la prossima settimana. A centrocampo, come detto, spazio a Calafiori da una parte e Karsdorp dall’altra. Veretout e Villar in mezzo.

Davanti, alle spalle di Dzeko, coppia formata da Mkhitaryan e Pellegrini. L’indisponibilità di Pedro non permette altre soluzioni almeno per il momento. Dall’altro lato i nerazzurri dovrebbero per una notte abbandonare la difesa a 3: Gasperini ha problemi sugli esterni, quindi l’Atalanta potrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. In porta Gollini (obiettivo di mercato dei giallorossi), linea difensiva formata da Toloi, Romero, Palomino e Gosens. I due in mezzo saranno de Roon e Freuler. Alle spalle di Zapata dovrebbero agire Malinovskyi, Pessina e Muriel.