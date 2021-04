Calciomercato Roma, il difensore dice sì: “Lusingato dall’interesse”

Calciomercato Roma, il difensore si offre ai giallorossi. Si dice “lusingato dal possibile interesse”. Ecco le sue parole

Sicuramente la Roma, per la prossima stagione, sarà costretta ad intervenire anche nel pacchetto arretrato. Gli addii sicuri di Fazio e Juan Jesus, e quello quasi certo di Bruno Peres, lasciano posto scoperti nel pacchetto arretrato. Verranno riconfermati ovviamente tutti i big che adesso ci sono all’interno della rosa. Ma qualcuno, per forza, dovrà arrivare.

In questo periodo si sono fatti tanti nomi. E la Roma sarebbe interessata a diversi di questi. Ma nelle ultime ore spunta l’ipotesi tutta italiana, visto che è stato anche il difensore a proporsi, spiegando di essere “lusingato dall’interesse. Solamente lavorando bene si possono raggiungere certi livelli”.

Calciomercato Roma, Bonifazi obiettivo concreto

Parliamo di Kevin Bonifazi, difensore 24enne dell’Udinese, che in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato in questo modo. È molto amico di Zaniolo che conosce dall’Under 21. “Spero il suo periodo nero ormai sia passato” ha spiegato ancora rivolgendo il pensiero al fantasista della Roma. E potrebbe essere davvero una buona idea di mercato.

Bonifazi, nato a Rieti, è in prestito all’Udinese dalla Spal. In questa stagione ha collezionato 24 presenze in campionato. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 6 milioni di euro, una cifra sicuramente abbordabile vista l’esperienza che ha già maturato e la giovane età. Un acquisto che confermerebbe la linea di Tiago Pinto, annunciata durante la conferenza stampa di presentazione. Giocatori giovani, di qualità, che possono essere in grado di fruttare delle plusvalenze nel futuro. Bonifazi ha il profilo giusto.