Calciomercato Roma, futuro Florenzi | Variabile Bellerin

Calciomercato Roma, ancora il Psg non ha deciso per il terzino di proprietà giallorossa. Nell’affare c’è la variabile Bellerin

Alessandro Florenzi non sa ancora dove giocherà la prossima stagione. Soprattutto non sa ancora se il Psg lo riscatterà dalla Roma per 9 milioni di euro. La società francese farà delle valutazioni alla fine della stagione, anche se l’ex giallorosso, fino al momento, ha quasi sempre giocato e lo ha fatto anche bene. Ma nonostante questo, il club francese, non è ancora convinto.

Il motivo è presto spiegato: c’è la possibilità di andare a prendere Bellerin. L’esterno spagnolo, in forza all’Arsenal, ha ricevuto l’ok da parte del club londinese di trovarsi una sistemazione per la prossima stagione. E il Psg è assai interessato – secondo calciomercato.it, alle prestazioni dello spagnolo. Conteso anche in Italia da Juventus e Inter.

Calciomercato Roma, il futuro di Florenzi da decidere

Florenzi quindi potrebbe anche tornare a Trigoria. Ma la Roma, in ogni caso, non sembrerebbe disposta a trattenerlo. Le scelte fatte all’inizio della stagione in corso, dimostrano come il club ormai abbia deciso di puntare su calciatori assai più giovani almeno nel ruolo di terzino. L’acquisto di Reynolds, arrivato a gennaio, porta ovviamente in questa direzione. Pinto, comunque, spera che i francesi lo riscattino per intascare i 9 milioni. E reinvestirli ovviamente sul mercato giallorosso.

Situazione da monitorare quindi. E, come detto, tutto passa da Bellerin. Il 26enne spagnolo ha ricevuto offerte anche dal Barcellona. Ma ancora non ha deciso il proprio futuro. Se i francesi riuscissero nell’operazione, allora per Florenzi non ci sarebbe più spazio nella rosa parigina. E farà ritorno nella Capitale. Probabilmente per salutarla anche in maniera veloce. Su di lui infatti, nel caso, ci sarebbe anche la Fiorentina. Pronto ad abbracciarlo.