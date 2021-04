Calciomercato Roma, addio Fonseca | Erede a sorpresa in Serie A

Calciomercato Roma, erede a sorpresa in Serie A se Fonseca dovesse lasciare alla fine della stagione: le ultime sulla trattativa

C’è la sorpresa. Data in esclusiva da calciomercato.it, che riguarda anche il futuro della panchina della Roma. Ma andiamo con ordine: ieri sera il Napoli, con la vittoria sulla Lazio, ha quasi eliminato la squadra di Inzaghi dalla corsa alla Champions League rilanciando le proprie ambizioni. Il merito di tutto questo va dato a Gattuso, che nel momento in cui ha avuto tutta la rosa a disposizione, ha fatto girare alla grande la propria squadra.

Ieri De Laurentiis ha fatto i complimenti ai calciatori e all’allenatore. Ma ancora, non ha parlato di rinnovo. Il presidente azzurro sembra deciso, nonostante tutto, a cambiare. E avrebbe puntato anche Fonseca, in uscita dalla Roma, che stuzzica molto il patron partenopeo. E all’orizzonte ci potrebbe essere la clamorosa trattativa.

Calciomercato Roma, c’è Gattuso per il dopo Fonseca?

L’allenatore calabrese sembra più che mai destinato alla Fiorentina. I viola, dopo l’addio di Prandelli, hanno richiamato Iachini. Ma alla fine del campionato saluterà. Nelle ultime ore però, sembrerebbe che anche la Roma stia pensando a Gattuso, già vicino alla panchina giallorossa due stagioni fa, quando era stato contattato da Totti. Certo, non è al momento la prima scelta. Ma nel ventaglio delle opzioni c’è anche l’attuale allenatore del Napoli.

I Friedkin hanno decisamente puntato Allegri: è il livornese il sogno della proprietà americana della Roma che farà di tutto per portarlo a Trigoria. Difficile. In secondo battuta, come abbiamo ormai raccontato diverse volte, c’è Maurizio Sarri. L’ex Chelsea e Juventus ha già detto sì in tempi non sospetti. E sarebbe pronto a tuffarsi nella nuova avventura. In lizza quindi – vista anche l’impossibilità di arrivare a Naglesmann – ci sarebbe anche Gattuso.