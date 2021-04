Calciomercato Roma, sorpasso Juventus | Scambio con beffa all’Inter

Calciomercato Roma, oltre che alle questioni portiere e centravanti, a Trigoria dovranno ponderare bene diverse scelte relative ai rientri di alcuni giocatori mandati in prestito.

Pinto dovrà essere bravo a piazzare diversi giocatori quali Fazio, Juan Jesus e Pau Lopez. Al tempo stesso bisognerà cercare una soluzione anche per Dzeko e Pastore, entrambi vicini alla rescissione contrattuale con i giallorossi.

Se ancora non è stato stabilito cosa fare con Under, in prestito al Leicester, molto più delineato sembra il futuro di Alessandro Florenzi. Come riportato dallo stesso Fonseca diversi mesi fa, il numero 24 ha preferito lasciare la capitale dopo l’esperienza al Valencia.

Attualmente milita nel PSG e i parigini detengono un diritto di riscatto fissato a 9 milioni che difficilmente eserciteranno. All’ombra della Torre Eiffel si è infatti deciso di far approdare l’esterno destro dell’Arsenal, Hector Bellerin.

Qualora quest’ultima operazione si concretizzasse, sicuramente Florenzi ritornerebbe a Roma ma resta comunque utopistica una sua permanenza. Sul nazionale ci sono tante squadre tra cui Inter e Juventus.

Calciomercato Roma, anche la Juventus su Florenzi

Dopo le fitte voci relative al forte interesse dell’Inter per Florenzi, in queste ore è emersa anche la notizia di un concreto interesse della Juventus.

Paratici dovrà distinguersi per un calciomercato in grado di portare giocatori funzionali senza esborsi folli. L’operazione Florenzi sarebbe dunque perfetta ma da Torino sembrano intenzionati ad acquistare il terzino senza pagare nulla.

Anche la Juventus ha diversi giocatori in prestito e potrebbe delinearsi uno scambio alla pari. Il nome più caldo è quello di Douglas Costa, esterno in prestito al Bayern Monaco che non sarà riscattato dai bavaresi.

Difficile trovargli una collocazione precisa nell’attuale sistema di Fonseca ma, in caso di un approdo di Sarri, potrebbe rivelarsi un giocatore molto utile. Di Douglas non convincono però le condizioni fisiche. Nulla è ancora delineato ma potrebbero esserci importanti novità a breve.