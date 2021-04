La Roma di Paulo Fonseca si appresta a disputare questo finale di stagione come meglio può. Il tecnico portoghese già nella giornata odierna può sorridere, visto il rientro in gruppo di ben quattro giocatori sui quali non ha potuto fare affidamento in queste ultime partite. In queste partite sotto elencate ci si giocheranno i quattro posti validi per l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League, ma anche quelli per Europa League e l’unico a disposizione per la nuova competizione europea, vale a dire la Conference League. Classifica: Inter 76, Milan 66, Atalanta 65, Juventus 65, Napoli 63, Lazio 58, Roma 55, Sassuolo 49.

Calendario Roma, volata Europa

Va detto che la Lazio ha ancora una partita da recuperare, quella contro il Torino, non disputata causa Covid, e che la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta potrebbe scombinare anche qualche posto, sia in base a chi vincerà che in base alla posizione in campionato della vincitrice della Coppa. In Conference League, infatti, ci andrebbe la sesta o la settima classificata. Nel primo caso se la squadra vincitrice della Coppa Italia finisse il campionato dal settimo posto in giù, mentre nel secondo caso, se la squadra vincitrice della Coppa Italia dovesse finire sesta o avrebbe giò ottenuto la qualificazione in Champions o Europa League.

33esima giornata (24-26 aprile)

Fiorentina-Juventus

Cagliari-Roma (domenica 25 aprile ore 18)

Atalanta-Bologna

Torino-Napoli

Lazio-Milan

Sassuolo-Sampdoria

La Roma giovedì 29 aprile sarà All’Old Trafford per la gara di andata della semifinale di Europa League contro il Manchester United.

34esima giornata (1-3 maggio)

Milan-Benevento

Lazio-Genoa

Sassuolo-Atalanta

Napoli-Cagliari

Udinese-Juventus

Sampdoria-Roma (domenica 2 maggio ore 20:45)

Ritorno all’Olimpico della semifinale contro i Red Devils giovedì 6 maggio alle ore 21.

35esima giornata (8-9 maggio)

Parma-Atalanta

Roma-Crotone (da definire)

Fiorentina-Lazio

Spezia-Napoli

Juventus-Milan

Genoa-Sassuolo

36esima giornata (12 maggio – infrasettimanale)

Atalanta-Benevento

Sassuolo-Juventus

Torino-Milan

Lazio-Parma

Napoli-Udinese

Inter-Roma (mercoledì 12 maggio alle ore 19:45)

37esima giornata (15-16 maggio)

Genoa-Atalanta

Milan-Cagliari

Roma-Lazio (da definire)

Fiorentina-Napoli

Juventus-Inter

Parma-Sassuolo

38esima giornata (22-23 maggio)

Bologna-Juventus

Sassuolo-Lazio

Atalanta-Milan

Spezia-Roma (da definire)

Napoli-Verona