Roma, Fonseca sorride: tre recuperi importanti per il Manchester United

Roma, nella giornata di ieri i giallorossi hanno rimediato un pareggio per 1-1 nella gara interna contro l’Atalanta. Pellegrini e compagni sono attesi dalla gara con il Cagliari domenica prima di affrontare il Manchester United.

Quella con gli isolani di Semplici è una partita da non sottovalutare dal momento che i rossoblù daranno l’anima per salvarsi in queste ultime giornate. Chiaro, però, che la testa dei tifosi sia rivolta alla gara di andata delle semifinali di Europa League.

I giallorossi voleranno ad Old Trafford giovedì 29 aprile per affrontare la squadra favorita del torneo. Si tratta della seconda semifinale europea raggiunta dalla Roma nel giro di tre anni. La speranza dei tifosi è che possa avere un esito diverso da quello ottenuto con il Liverpool.

Fonseca è consapevole che bisognerà rendersi protagonisti di 180 minuti attenti, caparbi e caratterizzati dalla capacità di saper soffrire. Al di là del discorso tecnico e mentale, il portoghese si augura però anche di recuperare alcune pedine per lui molto importanti.

Roma, Smalling, Kumbulla e Spinazzola verso il recupero

Gli infortuni più importanti sono quelli in difesa. Quest’anno la Roma non ha quasi mai potuto fare affidamento su Chris Smalling, perseguitato da una problematica al ginocchio. Anche Kumbulla è lontano dai campi di calcio da diverso tempo, a causa di una lesione al menisco rimediata circa un mese fa durante la pausa Nazionale.

Ai due su citati si aggiungono El Shaarawy, che difficilmente rientrerà per la semifinale di andata, e Spinazzola. L’esterno ex Atalanta e Juventus è fermo ai box dopo l’infortunio muscolare rimediato nella gara di andata contro l’Ajax.

Una sua eventuale convocazione per Manchester sarebbe fondamentale, dal momento che è stato l’arma in più dei giallorossi per diversi spezzoni di stagione. A Roma, sul fronte infortuni, si percepisce in questi giorni un certo ottimismo.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, lo stesso Spinazzola sembra poter rientrare nei prossimi giorni. Stesso discorso per Smalling, la cui presenza nel “Teatro dei sogni” potrebbe essere fondamentale vista la squalifica rimediata da Mancini.

Infine, anche Kumbulla pare vicino ad un rientro a dir poco utopistico fino a poco fa. L’ex Hellas Verona era destinato a non giocare più fino a fine stagione ma si sta invece rendendo protagonista di un recupero molto celere.