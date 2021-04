Roma, ottime notizie da Trigoria: 4 rientri in gruppo, pronti per Manchester

Roma, ottime notizie da Trigoria: ben quattro calciatori che figuravano in precedenza tra gli infortunati sono tornati ad allenarsi.

Archiviato con qualche rimpianto il pareggio 1-1 contro l’Atalanta, la Roma è tornata subito ad allenarsi in vista della prossima partita di campionato contro il Cagliari. Il quarto posto è ormai un miraggio e con alle porte la fondamentale semifinale di andata di Europa League contro il Manchester United, il turn over sarà massiccio.

Non per questo motivo la Roma partirà già battuta. Il Cagliari è in ripresa e alla ricerca di punti pesanti per la salvezza. La rosa giallorossa è però lunga e in grado di giocarsela contro un’avversaria che se si trova al terzultimo posto in classifica qualche problema deve pure averlo.

L’allenatore giallorosso Paulo Fonseca può in ogni caso sorridere: le notizie arrivate da Trigoria in vista del Manchester United sono infatti più che confortanti.

Roma, tornano in gruppo Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola

Questa mattina si sono infatti allenati regolarmente quattro calciatori che in precedenza figuravano tra gli infortunati: Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola. Sono dei ritorni di fondamentale importanza. In difesa a causa dell’assenza per squalifica di Mancini, avere a disposizione Smalling e Kumbulla pronti a giocare tutti e novanta i minuti sarebbe fondamentale. Ancora a parte invece lo spagnolo Pedro.

Ieri si è infortunato nel corso del primo tempo Calafiori, motivo per cui il ritorno di Leonardo Spinazzola padrone assoluto della fascia sinistra è fondamentale. E poi El Shaarawy: da quando è tornato a gennaio non ha inciso come avrebbe voluto. Eppure la magia contro lo Shakhtar Donetsk ha fatto capire che è capace di esaltarsi e la speranza dei tifosi giallorossi e che possa farla anche contro il Manchester United.