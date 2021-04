Cagliari-Roma, i convocati di Fonseca: sono ben 24

Domani è il giorno di Cagliari-Roma, prossimo impegno dei giallorossi in campionato. Paulo Fonseca ha convocato addirittura 24 giocatori.

E’ davvero una buona notizia per l’allenatore portoghese l’aver recuperato delle pedine preziose in questa fase della stagione. Come del resto aveva già preannunciato nella conferenza stampa della vigilia, infatti, i quattro acciaccati dell’ultimo periodo sono a disposizione. Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola fanno parte dell’elenco dei giocatori in viaggio verso la Sardegna. Non è da escludere che qualcuno di loro possa addirittura giocare dall’inizio. Contro il Cagliari Fonseca ha preannunciato diverse novità nella formazione titolare, del resto all’orizzonte c’è poi la sfida di europa League contro il Manchester United.

Cagliari-Roma, l’elenco dei convocati

Sono come detto 24 gli elementi chiamati da Fonseca per questa sfida. Non ci sono Pedro e Calafiori ma non c’è nemmeno Mirante. Infortunato dell’ultima ora, non farà parte della contesa.

Dunque rimane da capire se Fonseca schiererà tra i pali Pau Lopez oppure darà una chance al terzo portiere Fuzato. Probabile anche un’altra chance per Reynolds, in avanti dovrebbe toccare a Borja Mayoral. Titolare in difesa uno tra Fazio e Juan Jesus, ci potrebbe essere spazio pure per Pastore.

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Fuzato.

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Karsdorp, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Borja Mayoral, Carles Perez, El Shaarawy.