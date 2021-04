Calciomercato Roma, rivoluzione in attacco | Pista in Serie A

Il calciomercato della Roma sarà inevitabilmente legato alle scelte che farà la dirigenza, soprattutto per quanto riguarda la panchina giallorossa.

Quel che sembra sicuro è che si cercherà di abbassare il monte ingaggi, in ogni caso non indebolendo una rosa che vuole puntare in alto. Il gruppo è giovane e ha margini di crescita, servirà però qualche innesto di qualità se si vuole sognare.

C’è un calciatore della Roma il cui futuro in estate è tutto da decidere, ovvero Edin Dzeko. Ha ancora un altro anno di contratto con i giallorossi, ma anche un ingaggio “pesante” per le casse del club. Per cui non è da escludere che alla fine di questa stagione le due parti possano separarsi.

Calciomercato Roma, ipotesi Inter per Edin Dzeko

Per il bosniaco potrebbe esserci un’altra pista in serie A. Il Corriere dello Sport sottolinea infatti come il centravanti possa essere un obiettivo dell’Inter per rinforzare il suo attacco nella prossima stagione. Se Lautaro Martinez non rinnoverà il contratto con i nerazzurri, infatti, potrebbe essere ceduto. E in questo caso si dovrà tornare sul mercato per trovare una punta gradita al tecnico Antonio Conte. Oltre a diversi giovani sul taccuino della dirigenza c’è pure Dzeko come opzione. Soprattutto se la Roma lo cederà per una somma bassissima, come fatto con Kolarov la scorsa stagione, quando l’Inter per l’esterno sinistro pagò appena 1,5 milioni di euro. Dzeko nella scorsa estate era ad un passo dal vestire la maglia della Juventus, ma alla fine l’affare saltò.