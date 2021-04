Calciomercato Roma, svolta in porta | Il Milan ha deciso

Calciomercato Roma, c’è la svolta per il ruolo del portiere. Il Milan ha deciso. E libera la strada alla società giallorossa

La certezza in casa giallorossa è che Pau Lopez verrà messo sul mercato. E anche il fatto che lo spagnolo ormai stia giocando sempre, è da leggere sotto questo aspetto: la Roma non vuole perdere un capitale importante, svalutandolo oltremodo. L’unico modo affinché questo possa succedere è che Lopez giochi ancora. Fino al termine della stagione. Poi si faranno i conti per capire quale possa essere la futura destinazione. Ha degli estimatori in Spagna.

Di riflesso Tiago Pinto è alla ricerca di un nuovo portiere. In questi anni la Roma non è stata fortunata sotto questo aspetto. Con delle scelte che alla lunga non si sono rivelate azzeccate. Per questo si cercherà qualcuno che sia già pronto. Come Gollini – visto giovedì sera all’Olimpico – o come Cragno, che lascerà il Cagliari in caso di retrocessione. Nelle ultime settimane si è raffreddata la pista Silvestri. Mentre rimangono forti altre due.

Calciomercato Roma, il Milan su Maignan libera Musso

Il domino dei portieri riguarda anche il Milan, ancora alle prese con il rinnovo di Donnarumma che tarda ad arrivare. I rossoneri stanno cercando di mettersi al riparo, puntando decisamente su Mike Maignan, portiere del Lilla, in scadenza di contratto nel 2022. La Gazzetta dello Sport parla di un accordo che sarebbe già stato trovato. Anche la Roma ha provato a fare un sondaggio. Ma poi Pinto ha deciso di cambiare rotta.

Il general manager giallorosso punta Musso: l’estremo difensore argentino dell’Udinese è l’obiettivo principale dei giallorossi. Che hanno una concorrente in meno – il Milan, appunto – ma che si devono guardare soprattutto dall’Inter, che ha deciso che il dopo Handanovic dovrebbe essere proprio l’attuale portiere della formazione di Gotti. Per arrivarci serve un investimento importante: almeno 30 milioni di euro. Che la Roma spera di recuperare in parte dalla cessione di Pau Lopez.