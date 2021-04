Calciomercato Roma, il riscatto si fa sempre più difficile

Nel prossimo calciomercato la Roma non dovrà guardare solo ad acquisti e cesssioni, ma anche a decidere il destino di alcuni elementi.

Ci sono infatti tanti calciatori che sono ancora di proprietà del club, ma attualmente sono impegnati in prestito altrove. L’obiettivo della società è ovviamente quello di cederli, in modo da avere delle risorse in più da poter magari poi reinvestire. Ma non sarà facile, specie in questi tempi di crisi, trovare squadre pronte a fare degli investimenti. Nzonzi, Olsen, Under e Kluivert sono alcuni esempi. Rimane anche da capire quale sarà il futuro di Alessandro Florenzi. L’ex capitano giallorosso attualmente è in prestito al Psg. Che però ancora non si è mosso per un eventuale riscatto.

Calciomercato Roma, il Psg potrebbe non riscattare Florenzi

Anzi, secondo quanto riporta “L’Equipe” in Francia, il riscatto del laterale destro è in forte dubbio. Il Psg ha l’opportunità di acquistare il calciatore a “soli” 9 milioni di euro, un prezzo decisamente interessante considerando il valore di Florenzi. Tuttavia l’allenatore Pochettino gradirebbe avere degli esterni più attrezzati fisicamente e per questo motivo il Psg sta guardando ad Aurier e Bellerin come opzioni di calciomercato. Senza dimenticare la crescita di Dagba. Per questo motivo non si esclude un ritorno di Florenzi nella capitale. Con un futuro da decidere. L’Inter potrebbe essere interessata a lui, ma chissà che un cambio di allenatore in casa Roma non possa magari indurlo a restare.