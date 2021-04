Calciomercato Roma, sfida a tre per il “nuovo” Villar

Calciomercato Roma, Pinto cercherà di migliorare la squadra capitolina così da acuirne la competitività e ridurne il gap rispetto alle cosiddette “big” sulle quali Pellegrini e compagni non sono mai riusciti a imporsi.

Anche quest’estate si vivrà a Trigoria una piccola rivoluzione, volta ad allontanare chi non possa più far parte del progetto ed accogliere elementi giovani e funzionali. Sostenibilità e prospettiva saranno i due fili rossi che contraddistingueranno, dunque, il modus operandi dei dirigenti capitolini.

La prima scelta da fare sarà quella relativa all’allenatore: Fonseca non ha convinto e i Friedkin sembrano intenzionati a “regalare” alla piazza un tecnico che possa “infiammare” il cuore dei tifosi. Ciò giustifica il sondaggio per Mourinho, di cui è giunta notizia da più portali d’oltremanica.

Per quanto riguarda i nuovi acquisti, prioritarie sembrano essere le questioni relative al colpo centravanti (per sostituire Dzeko che rescinderà il contratto) e portiere. Pau Lopez non ha fatto benissimo in questi 24 mesi e, al fronte di una giusta offerta, sarà lasciato partire senza troppi malumori.

Calciomercato Roma, piace Morlanes

Non bisogna però escludere anche colpi in altri reparti. Molto dipenderà, ovviamente, dalle volontà del nuovo allenatore e dal suo sistema di gioco. Un reparto che potrebbe subire aggiustamenti ma non stravolgimenti potrebbe essere quello di centrocampo.

La zona di raccordo tra difesa e attacco può contare su elementi sia validi che di prospettiva. Al “saggio” e dinamico Veretout, si aggiunge un Diawara in grande crescita e un Villar destinato ad esplodere nei prossimi mesi.

Il tutto sia integrato con i nomi di Pellegrini e Cristante, due jolly che potrebbero trovare numerose e svariate posizioni. Ciò nonostante, Pinto non disdegnerebbe un eventuale approdo di un altro centrocampista.

In particolar modo, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il dg portoghese avrebbe messo nel mirino Manu Morlanes. Si tratta di un centrocampista spagnolo di proprietà del Villareal ma in prestito all’Almeria.

Il classe ’98 piace a diversi club ma sembra essere ancora un po’acerbo. Su di lui c’è l’interesse di Parma e Sassuolo (cessione di Locatelli in vista?) ma i giallorossi figurano tra i tanti club che osservano il 22enne con attenzione.

Si tratterebbe del secondo approdo di un centrocampista del campionato spagnolo, dopo l’arrivo di Villar a gennaio 2020. Morlanes presenta ampi margini di miglioramento e a Roma troverebbe tanti ingredienti ideali per crescere al meglio e senza fretta, proprio come accaduto con l’attuale numero 14. Seguiranno aggiornamenti.