Cagliari-Roma rivoluzione totale per Fonseca in vista di Manchester

Il settimo posto con la distanza notevole dai primi quattro sta per portare la Roma a concentrarsi tutto sull’Europa League, un vero e proprio all in. Vista la difficoltà, quasi impossibilità forse viste le squadre che ha davanti, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca avrebbe indicato la strada per poter provare a fare il colpo europeo ed approdare alla prossima fase a gironi di Champions League. Questo sarà però molto difficile, visto che adesso a partire da giovedì prossimo la Roma si giocherà un altro pezzo di stagione. Se si considerva il doppio confronto con l’Ajax un primo passo, superato, questo è un vero e proprio scoglio. Contro i Red Devils giovedì si giocherà la prima semifinale, quella di andata, ma ci sono buone notizie per il tecnico portoghese in vista delle sfide contro gli inglesi di Solskjaer.

Cagliari-Roma, turnover totale

Proprio ieri l’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk, che ha il contratto in scadenza al termine della stagione, ha ricevuto grandi notizie dal punto di vista dell’infermeria. Infatti ieri con il gruppo hanno lavorato Smalling, Spinazzola, El Shaarawy e Kumbulla. Un ritorno di massa che fa ben sperare per il doppio confronto contro lo United. Per i primi due quasi sicuro si andrà verso l’impiego dal primo minuto nella partita dell’Old Trafford, ricordando che non ci sarà Mancini, squalificato. Intanto la Roma dovrà pensare anche alla delicata trasferta in Sardegna di domani, dove ci sarà un Cagliari agguerrito per la ricerca del quartultimo posto, che equivarrebbe alla matematica salvezza.

Dunque, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, domani contro il Cagliari Fonseca schiererà quasi tutte le seconde linee, per far riposare i giocatori che giovedì sera sono stati impegnati contro l’Atalanta e che scenderanno in campo all’Old Trafford. Vedremo se oggi nella consueta conferenza stampa di vigilia rivelerà qualche scelta. Domani potrebbero avere un’occasione Fazio, Jesus, Santon, Pastore, Reynolds. Sicuri dovrebbero giocare, invece, Mirante in porta e Carles Perez esterno offensivo.