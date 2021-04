Lettera Roma al presidente Dal Pino per chiedere sanzioni contro Juventus, Inter e Milan

Non accenna a diminuire la vasta eco generata dalla creazione e dalla quasi immediata sospensione della Superlega. L’UEFA continua a valutare provvedimenti in vista della prossima stagione per i club scissionisti, ma anche a livello nazionale le 12 fondatrici sono finite nel mirino degli enti locali. Per quanto riguarda la Serie A, secondo ‘La Repubblica’ oggi undici club della massima serie hanno firmato una lettera indirizzata al presidente di Lega, Dal Pino. Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari hanno chiesto sanzioni nei confronti di Juventus, Inter e Milan, invitando la Lega ad “analizzare i gravi atti posti in essere dai club e dai loro amministratori e le relative conseguenze”. Il club giallorosso, sin da subito si è esposto pubblicamente contro la creazione della nuova competizione ed è l’unica big ad aver sottoscritto la missiva.