Altra sconfitta in trasferta per la Roma di Paulo Fonseca, che perde 3-2 alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Il tecnico portoghese commenta così la gara ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Penso non sia stata una questione di atteggiamento, oggi abbiamo provato a recuperare la partita. Abbiamo preso un gol in 4 minuti e la squadra ha reagito bene, cercando di essere più vicino alla loro area. Su un errore nostro hanno fatto il 2-1, ma se posso fare un paragone rispetto alla partita di Torino, la squadra oggi ha mostrato un altro atteggiamento.

LEGGI ANCHE: Serie A, voti Cagliari-Roma 3-2 | Ottava sconfitta in trasferta

Fonseca su Smalling e sul Manchester

“Chris ha fatto una buonissima partita – ha detto su Smalling -. Penso che la squadra è stata più sicura con Chris, è stato positivo per avere la possibilità di giocare contro il Manchester, così come per Spinazzola. Chi giocherà tra Smalling e Cristante? Vediamo. E’ una possibilità giocare con entrambi, vedremo come faremo. Entrambi hanno giocato al centro, quindi probabilmente uno giocherà a destra e uno in mezzo”, rivelando così alcune scelte in vista della sfida di giovedì sera dell’Old Trafford, contro il Manchester United. Poi alla domanda se si sentisse sempre sotto esame in questi mesi ha risposto così: “Sono stato sempre sotto esame, e sono sempre focalizzato nel mio lavoro. Adesso è molto importante questa semifinale con il Manchester e devo essere concentrato solo su questo, è troppo importante per noi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, contatti avviati | Duello in Serie A

“Il Manchester è molto forte in contropiede, ma se andiamo lì solo per difendere sarà difficile. E’ importante avere la squadra concentrata e non lasciare loro costruire. Difendere bene in tutte le zone, ma non possiamo andare lì e aspettare. La squadra dovrà avere la personalità per far girare la palla“, ha concluso Fonseca.