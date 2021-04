Cagliari-Roma streaming, Sky o Dazn? Come vederla su internet

Cagliari-Roma, ecco tutte le informazioni utili per guardare l’impegno dei giallorossi di questo pomeriggio in Sardegna: Sky o Dazn?

Cagliari-Roma è una partita in calendario per la trentatreesima giornata del campionato di serie A e si gioca domenica 25 aprile alle ore 18:00 alla “Sardegna Arena”. Verrà trasmessa in diretta da Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite). C’è anche la possibilità di vedere la gara in Streaming. Ci sono i servizi di Sky Go e Now Tv: il primo collegato all’abbonamento con la piattaforma, il secondo che può essere fatto in maniera autonoma.

Cagliari-Roma, dove vederla in tv

Tornano in campo quindi i giallorossi. Che però pensano decisamente alla gara di giovedì in Inghilterra contro il Manchester United, che sarà valida per la semifinale d’andata dell’Europa League. Ma c’è da affrontare il Cagliari questo pomeriggio: una squadra, quella di Semplici, che viene da due vittorie importantissime. Che hanno permesso ai rossoblù di rilanciarsi nella lotta alla salvezza.

