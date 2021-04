Cagliari-Roma formazioni UFFICIALI: le scelte di Fonseca

Tutto pronto per Cagliari-Roma, match valido per la 33esima giornata di serie A che si gioca quest’oggi con fischio d’inizio alle 18.

Punti in palio preziosi soprattutto per i sardi di Semplici, che sono impegnati nella delicata lotta per non retrocedere. Il Cagliari è reduce da due vittorie consecutive e non ha intenzione di mollare. Proverà a sfruttare il momento delicato di una Roma che non ha più il quarto posto nel mirino, visto il divario. E che deve cercare la concentrazione giusta in vista della sfida di giovedì prossimo contro il Manchester United nella semifinale di Europa League.

Fonseca per questa partita ha chiamato ben 24 giocatori. Fuori solo Pedro, Calafiori e Mirante, oltre al lungodegente Zaniolo. Pau Lopez titolare nella Roma di Fonseca, che fa giocare Smalling fin dal primo minuto con Mancini (squalificato in Europa) e Fazio. Chance per Santon e Bruno Peres sulle corsie esterne, Villar e Diawara in mediana. Pellegrini fa gli straordinari e gioca insieme a Perez alle spalle di Mayoral.

Cagliari-Roma le formazioni ufficiali

CAGLIARI da confermare (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Fazio; Santon, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.