Allenatore Roma, ecco le ultime indiscrezioni su Sarri e Allegri, tra incontri e temporeggiamenti

Continua a tenere banco a Trigoria la questione allenatore Roma. L’ennesima figuraccia stagionale in campionato ha messo ancora una volta in mostra tutti i limiti della squadra di Paulo Fonseca che, a meno di clamorosi ribaltoni, non rimarrà sulla panchina giallorossa. La prima scelta dei Friedkin, non è un mistero, resta Massimiliano Allegri. Ne danno conferma anche le indiscrezioni raccolte oggi da calciomercato.it. Secondo la testata online, infatti, nonostante il pressing costante dell’agente di Maurizio Sarri, la dirigenza romanista non ha ancora preso la decisione finale proprio perché aspetta ancora la scelta definitiva dell’ex Milan e Juventus.

Durante il recentissimo viaggio in Italia, Fali Ramadani ha avuto nuovi contatti con la Roma per portare in giallorosso Sarri, ribadendo la stima dell’ex Napoli per l’attuale rosa, cui vorrebbe aggiungere qualcosina soprattutto a livello difensivo, e la voglia di chiudere l’accordo. Allegri, tuttavia, non ha ancora sciolto le riserve e questo induce i capitolini a temporeggiare. Sullo sfondo, va monitorata anche la situazione della Juve, principale competitor nella corsa al Conte Max.