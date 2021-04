Calciomercato Roma, contatti avviati | Duello in Serie A

Nel prossimo calciomercato per la Roma ci saranno diversi movimenti sia in entrata che in uscita. I giallorossi cercano rinforzi in tutti i reparti.

Uno dei calciatori che ha molto mercato in serie A è Rodrigo De Paul, stella dell’Udinese. Faro della squadra di Gotti, abile in fase di impostazione ma anche sempre pronto a puntare la porta quando c’è l’occasione. Bravo anche sui calci piazzati, ha molti estimatori e i friulani non lo cederanno certo a cuor leggero. Chi vorrà strapparlo all’Udinese dovrà senz’altro staccare un assegno consistente. La Roma starebbe seguendo con particolare attenzione questo giocatore, consapevole però della forte concorrenza.

Calciomercato Roma, De Paul preferirebbe l’Inter

Udinese's Rodrigo De Paul is in advanced talks with AS Roma and Inter Milan. All signs at the moment point to Inter Milan. Player prefers that move and Antonio Conte is a BIG fan. Will update as and when things change/ develop.#LFC #Inter — Leah Smith (@LeahSmith_) April 25, 2021

Come ha scritto la giornalista Leah Smith, reporter di “CaughtOffside”, Rodrigo De Paul dovrebbe continuare la sua carriera in Serie A. Il centrocampista dell’Udinese è stato accostato anche al Liverpool, ma sarebbe in contatto soprattutto con Roma e Inter. Per i giallorossi però la strada sembra essere in salita. Secondo la giornalista infatti il calciatore gradirebbe la soluzione nerazzurra, considerando anche che il tecnico Antonio Conte è un suo estimatore. In ogni caso, come detto, bisognerà aspettare la fine della stagione per capire quale sarà la destinazione del calciatore, pronto al salto in una big.