Calciomercato Roma, erede Dzeko | “Il contratto va rispettato”

Nel prossimo calciomercato della Roma sembra chiaro che l’obiettivo della dirigenza sarà quello di potenziare il reparto offensivo.

Rimane da capire quale sarà il futuro dei due centravanti attualmente in rosa. Edin Dzeko potrebbe chiudere la sua storia con la Roma. Il bosniaco ha scritto delle pagine importanti del club, è attualmente il terzo miglior marcatore di tutti i tempi. Ma alla fine di questa stagione potrebbe anche cambiare aria e chiaramente Dzeko è un giocatore che fa gola a molti, anche se non più giovanissimo. Borja Mayoral potrebbe essere riscattato già quest’estate dal Real Madrid. Lo spagnolo in questa stagione ha confermato di avere il fiuto del gol, ha ancora margini di crescita e potrebbe continuare la sua avventura in giallorosso.

Calciomercato Roma, le parole di Barone su Vlahovic

Non è un mistero però che la Roma stia seguendo altri centravanti. E uno di questi è Dusan Vlahovic, stella della Fiorentina, anche oggi a segno contro la Juventus. Attaccante giovane ma già devastante in serie A, con un futuro assicurato. Un eventuale acquisto che lascia pensare ad un investimento importante per chi lo vorrà in squadra. I giallorossi lo seguono con attenzione, ma su di lui ci sono tanti altri club sia italiani che europei. Il dg della Fiorentina Joe Barone, ai microfoni di Sky Sport, ha frenato però sul nascere ogni possibilità di trasferimento e anzi ha evidenziato la volontà del club di rinnovare l’accordo. “Ha un contratto con noi e i contratti vanno rispettati. Lavoriamo con lui e con i suoi agenti. Quando arriveremo a qualche novità aggiorneremo tutti” ha detto il dirigente viola.