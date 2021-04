Calciomercato Roma, assalto Real Madrid | Scelto l’erede di Sergio Ramos

By

Calciomercato Roma, l’estate dei giallorossi vedrà tanti movimenti in entrata ed in uscita. Le cessioni, però, potrebbero non riguardare solo i giocatori considerati fuori dal progetto ma potrebbero portare anche ad un allontanamento di alcuni pilastri.

Sicuramente Pinto cercherà di trovare delle soluzioni per piazzare giocatori quali Jesus, Pastore, Fazio e Pau Lopez. Le loro vendite sarebbero indolori per i tifosi della Roma che però potrebbero veder partire anche alcuni giocatori ben più importanti.

Gli scorsi anni abbiamo visto come siano stati molti i calciatori a lasciare la Capitale, catalizzando l’ira della piazza: da Pjanic a Strootman passando per Nainggolan, Salah ed Alisson.

Quest’estate sicuramente alcuni dirigenti busseranno alla porta capitolina per “approcciare” ai tanti validissimi e giovani elementi presenti nell’attuale rosa di Fonseca. Ci riferiamo soprattutto ai “gioiellini” del reparto difensivo che, seppur acerbi, promettono molto bene.

In particolar modo, stando all’indiscrezione di DonBalon, ci sarebbe un forte interesse da parte del Real Madrid per un giovane difensore della Roma. I dirigenti dei “Blancos“, infatti, sono alla ricerca di un giocatore che possa sopperire all’assenza di Sergio Ramos.

Calciomercato Roma, Real Madrid su Ibanez

Lo storico difensore non rinnoverà e lascerà Madrid la prossima estate. Troppo alte le pretese, considerate inaccettabili dallo stesso patron del Real. Quest’ultimo si aspettava un atteggiamento diverso da parte di Sergio Ramos, che emulasse la disponibilità di “accontentarsi” di uno stipendio con meno pretese come fatto da Modric.

Ciò non è accaduto e, con ogni probabilità, il numero 4 volerà in Inghilterra o in Francia. Su di lui c’è infatti il forte interesse di tanti club di Premier League che potrebbero ingaggiarlo senza alcun esborso economico nelle casse di Florentino Perez.

Occhio però anche al forte interesse del PSG che potrebbe convincerlo con un contratto faraonico. Intanto si stanno sondando tanti nomi per sostituire quello che è divenuto un vero e proprio idolo ed emblema della difesa del Real.

Courtois dispone già della protezione di un ottimo giocatore, Militao, ma un altro colpo in difesa sarà comunque necessario. Tra i profili sondati spunta anche quello di Roger Ibanez.

Il capitolino è stato acquistato dall’Atalanta e ha da poco rinnovato il proprio contratto. Il manico del coltello è impugnato dalla Roma che difficilmente vorrà privarsi di un giocatore che è salito pian piano in cattedra e che ha dimostrato di essere molto forte.

Se non arriva un’offerta irrinunciabile, difficilmente Ibanez lascerà la Capitale. Seguiranno aggiornamenti.