Calciomercato Roma, il top club si sfila | Pista sempre più calda

Tutto ancora da definire il futuro della Roma ma anche del tecnico attuale giallorosso. La corsa a due per la panchina del club capitolino continua: da una parte Massimiliano Allegri, dall’altra Maurizio Sarri. Il primo è attualmente libero e sta vagliando tutte le ipotesi nel dettaglio delle proposte arrivate, il secondo è ancora sotto contratto con la Juventus, che dovrà pagargli per ancora un altro anno lo stipendio a 7 milioni di euro netti a stagione, qualora non dovesse riuscire a trovare un accordo prima sulla buonuscita con lo stesso. Insomma la situazione panchine è calda non soltanto in Serie A ma anche su altri top club europei, come ad esempio il Tottenham.

Calciomercato Roma, le ultime su Sarri

Dopo l’esonero di José Mourinho, anch’egli accostato alla Roma, la proprietà Spurs, guidata dal patron Daniel Levy avrebbe sondato il terreno anche con Maurizio Sarri. Le ultime notizie, però, come riportato dal ‘Sun’, porterebbero ad un altro profilo per la panchina del Tottenham. Il grande candidato sarebbe diventato Brendan Rodgers, ex Liverpool e Celtic, oggi sulla panchina del Leicester (fino al 2025), a caccia di quel quarto posto che permetterebbe alle ‘Foxes’ di tornare nuovamente in Champions League. Per questo entra indirettamente in gioco anche la Roma che potrebbe sferrare l’attacco decisivo all’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus, qualora non dovesse concludere con quella che è la prima vera scelta, ovvero Allegri.