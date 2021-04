Juve-Roma, è finale per le giallorosse. Che perdono a Vinovo e conquistano l’ultimo atto della Coppa Italia. Sarà sfida al Milan.

Una finale storica per la Roma. Che perde 3-2 a Vinovo contro la Juventus e conquista la finale di Coppa Italia. Le ragazze di Betty Bavagnoli, ribaltano l’1-0 firmato nel primo tempo da Pedersen. Nella ripresa le giallorosse rimangono in partita, e colpiscono nel momento migliore. Sfruttando il calo atletico della formazione di Rita Guarino. Inutile la rete di Girelli in pieno recupero così come quella di Gama al 95’.

Prima il pari di Thomas su assist di Linari, poi il colpo di testa di Lazaro sul calcio d’angolo battuto da Giugliano. Una gioia immensa per la squadra giallorossa. Che conquista la prima volta nella propria storia la finale. Vittoria meritata. Ampiamente. E stagione che può veramente cambiare. Nonostante le assenze pesanti di Andressa e Ciccotti, le capitoline hanno sciorinato bel calcio dal primo all’ultimo minuto. Un risultato grandissimo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rivoluzione in attacco | Doppio incrocio con la Liga