Juve-Roma, le giallorosse all’appuntamento con la storia

Juve-Roma, la formazione femminile allenata da Betty Bavagnoli cerca la finale di Coppa Italia: giallorosse per la storia

E’ la partita più importante della stagione. Come la stessa Bavagnoli ieri ha confermato. La Roma femminile (ore 12.30, diretta Sky Sport), affronterà la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dal 2-1 per la formazione capitolina. Una partita decisa dalle reti di Serturini e Thomas, e dal gol bianconero di Hurtig.

La Roma ce la può fare. Anche se non sarà semplice. Le bianconere in campionato sono prime in classifica e fino al momento hanno vinto tutte le partite giocate. Uno solo stop quindi, quello della gara d’andata. Le ragazze di Bavagnoli sfornarono la prestazione perfetta, con un risultato importante ma che stava anche stretto per quello fatto vedere.

Juve-Roma, appuntamento con la storia

In finale c’è già il Milan, che ieri ha battuto l’Inter conquistando il pass per la finale. Per la Roma è un vero e proprio appuntamento con la storia: seguito passo passo dai social giallorossi che su twitter stanno mostrando le immagini della gara d’andata e la fase d’avvicinamento alla partita di oggi. La squadra è già partita per Vinovo. E tra poco sarà solamente il campo a parlare.

Sarebbe il punto più alto per la Roma. Mai la squadra femminile – nata comunque tre stagioni fa – è riuscita a fare così bene. Con l’acquisto di Linari a gennaio, le ragazze giallorosse hanno alzato decisamente il livello. Ci saranno le big: da Giugliano ad Andressa Alves. Così come in attacco ci sarà Paloma Lazaro. La spagnola può essere determinante con i suoi movimenti che possono aprire spazi importanti per gli inserimenti di Serturini a sinistra. Gara difficile e bellissima.