Roma, gli infortuni non danno tregua a Fonseca: stagione quasi finita

Roma infortuni senza tregua in casa giallorossa. Non si fermano i problemi per Fonseca, alle prese con due nuovi stop. Stagione quasi finita

Una stagione tremendamente tribolata. Infortuni in successione che hanno costretto Paulo Fonseca ad inventarsi, quasi ogni domenica, un nuovo undici da mandare in campo. Anche nel finale non può essere diversamente, purtroppo, se è iniziata così. E le ultime notizie che arrivano non sono sicuramente confortanti per il tecnico portoghese.

Che ieri ha annunciato in conferenza stampa l’infortunio di Mirante – che oggi sarebbe stato titolare – ma che si ritrova, soprattutto, a dover affrontare anche lo stop di Calafiori. Uscito alla fine del primo tempo nella gara di giovedì contro l’Atalanta, per il giovane esterno gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione – scrive Il Tempo – con conseguente stagione quasi finita. Servono tre settimane per recuperare del tutto.

Roma, Calafiori fermo ai box

Era appena rientrato Calafiori. Buttato poi nella mischia nella gara d’andata contro l’Ajax dopo che Spinazzola (anche lui) aveva accusato dei problemi muscolari. Adesso è staffetta, con l’esterno azzurro tornato tra i convocati e con il giovanissimo bloccato di nuovo. Fonseca quindi manderà in campo a sinistra Bruno Peres: il brasiliano, in scadenza di contratto, nella testa del tecnico avrebbe dovuto giocare poco. Ma è stato spesso in campo a coprire i buchi di questi continui infortuni.

E poi c’è la questione Mirante: che potrebbe chiudere qui la sua esperienza giallorossa visto che anche lui, a giugno, sarà libero di accasarsi a parametro zero. Niente offerta di rinnovo al momento per l’estremo difensore. Che nelle scorse settimane è anche stato accostato al Milan per la sua esperienza e per la sua abilità nel riuscire a stare in un gruppo senza creare nessun problema. Situazioni differenti che hanno un solo comune denominatore: gli infortuni. Che hanno flagellato la Roma in questa stagione.