Finale di gara concitato e incredibile nella semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile. La Roma di mister Elisabetta Bavagnoli è stata sconfitta per 3-2 dalle bianconere di Rita Guarino, ma grazie al 2-1 dell’andata, in virtù delle due reti fatte in trasferta quest’oggi, si qualifica e approda alla finale, dove il 30 maggio troverà il Milan. Le giallorosse al minuto 90 della partita conducevano sul punteggio di 2-1, ma al 92′ sugli sviluppi di un corner Cristiana Girelli portava il risultato in parità. Poco dopo, al minuto 95′ stesso corner, stessa posizione, il club bianconero aveva trovato il gol del 3-2 che però non sarebbe valso comunque per la qualificazione in finale.

🔥 In Finale giocheremo contro il Milan il 30 maggio 🏟️ Sede e orario da definire#ASRomaFemminile #CoppaItaliaFemminile pic.twitter.com/UpRQ0VNBMg — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) April 25, 2021

Juventus-Roma Coppa Italia femminile

Proprio negli ultimi minuti finali, la commentatrice di Sky Sport, Gaia Brunelli, era convinta che anche con il punteggio di 3-2 per la Juventus, sarebbero passate le bianconere. Probabilmente un errore grossolano, che può capitare, ma questo non è passato inosservato agli spettatori dell’emittente satellitare, che hanno inveito contro la stessa telecronista.

Ecco, spiegatelo anche a @gaiabrunelli e @MartiAngelini che, probabilmente nella concitazione del finale, hanno pensato ad un gol annullato a Sara Gama… La Roma va in finale in virtú dei 2 gol segnati in trasferta! 😁 — I M Robstini (@stini78) April 25, 2021

Mi segnalano uno svarione incredibile di Gaia Brunelli alla telecronaca di Juventus-Roma. La telecronista pensava che col 3-2 le bianconere andassero in finale… Non una gran bella figura!@SkySport #SkyCalcio #JuventusRoma #CoppaItaliaFemminile #CalcioFemminile — Stefano Berardo (@IamBerry29) April 25, 2021

@gaiabrunelli mi dispiace anche farglielo presente, sicuramente errore in buonafede, però esiste il regolamento dei gol in trasferta e alla Juve non sarebbe bastato il 3-2, non capisco perché insisteva — Massimo (MaxRed23) (@Maximo_Catena) April 25, 2021