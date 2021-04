La Roma in campionato non c’è più. I giallorossi vengono sconfitti per 3-2 dal Cagliari che ottiene una vittoria fondamentale in chiave salvezza riaprendo clamorosamente tutto il discorso per il terzultimo posto. I sardi sono passati in vantaggio con Lykogiannis a seguito di un’ottima azione di Nandez, conclusa dall’assist di tacco di Joao Pedro e dalla rete del terzino sinistro. La Roma trova il pareggio con Carles Perez, il più propositivo della compagine di Fonseca. Nella ripresa, però, un gran destro di Marin riporta i sardi in vantaggio, prima del 3-1 di Joao Pedro. Prova a rientrare la Roma con la rete di Fazio sugli sviluppi di un corner, ma i tre punti vanno al Cagliari. I giallorossi dopo in trasferta non vincono dalla sfida di Firenze dello scorso 3 marzo.

Voti Cagliari-Roma 3-2

Ennesima brutta prestazione di Gonzalo Villar che non è più lo stesso di qualche mese fa. Tanti problemi in difesa, con Mancini il peggiore dei tre. Sulle fasce Santon è tornato dopo tanti mesi, e da lui non ci si poteva aspettare una grande prova, mentre delude tanto Bruno Peres. Davanti Borja Mayoral non si fa praticamente mai vedere, mentre l’entrata di Mkhitaryan è negativa così come le sue ultime prestazioni.

CAGLIARI (3-4-1-2): Vicario 6,5; Ceppitelli 6, Godin 6,5, Carboni 5,5; Nandez 6,5, Deiola 6, Marin 7(83′ Duncan sv), Lykogiannis 7 (76′ Zappa sv); Joao Pedro 7,5; Pavoletti 6 (75′ Cerri sv), Simeone 5,5 (83′ Rugani sv).

A disp.: Aresti, Ciocci, Klavan, Calabresi, Walukiewicz.

All.: Semplici

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 4.5, Smalling 6 (59′ Cristante 5.5), Fazio 6; Santon 5 (59′ Karsdorp 5), Villar 4.5, Diawara 5 (75′ Veretout 6), Bruno Peres 4.5 (46′ Spinazzola 6); C. Perez 7, Pellegrini 6 (59′ Mkhitaryan 5); Borja Mayoral 4.5.

A disp.: Farelli, Fuzato, Jesus, Reynolds, Kumbulla, Pastore, El Shaarawy, Dzeko

All.: Fonseca

Marcatori: 4′ Lykogiannis, 27′ C. Perez, 57′ Marin, 64′ Joao Pedro, 69′ Fazio

Ammoniti: 53′ Marin, 81′ Joao Pedro, 83′ Cristante