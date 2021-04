Calciomercato Roma, no di Allegri: il suo futuro è in bilico tra il ritorno alla Juventus e il Real Madrid.

Il futuro di Massimiliano Allegri sta appassionando tutti i tifosi, in particolare quelli di Juventus e Roma. Per i tifosi giallorossi era senza dubbio un nome caldo, una garanzia per il futuro dopo questi ultimi anni deludenti. Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Momblano, Allegri avrebbe però detto definitivamente no alla Roma. Oggi era nella Capitale, ma un suo futuro in giallorosso è al momento da escludere.

I tifosi della Juventus invece, non contenti della gestione Pirlo, sognano un suo ritorno. Se il destino di Andrea Pirlo pare ormai segnato, e una riconferma sarà difficile anche in caso di conquista della Coppa Italia e di un posto nella prossima Champions League, per il nuovo allenatore ci sarà però da aspettare numerose dinamiche.

Secondo Momblano Allegri ha già un accordo con un’altra squadra, ma starebbe prendendo tempo e non è da escludere definitivamente la pista Juventus.

Calciomercato Roma, Allegri tra Juventus e Real Madrid

Ci sono più indizi che fanno pensare al Real Madrid come squadra con cui Massimiliano Allegri avrebbe già un accordo di massima. Il presidente Florentino Perez non vuole farsi trovare impreparato come già successo in caso di addio di Zinedine Zidane. L’allenatore francese – che ha un contratto fino al 2023 – potrebbe dire addio anticipato anche in caso di trionfo sia in Liga che in Champions League e lasciare da vincente.

Con Julian Nagelsmann destinato al Bayern Monaco, il candidato numero uno per il Real Madrid è proprio Allegri che ha dato naturalmente un gradimento di massima al club spagnolo. Con il Real Madrid ancora in gioco su due fronti c’è però da aspettare e il tempo gioca per Allegri che ha anche la possibilità di tornare alla Juventus.

La situazione in casa bianconera è infatti in divenire. A rischio non c’è soltanto il presidente Andrea Agnelli, anche Fabio Paratici e Pavel Nedved potrebbero interrompere il loro rapporto con la Juventus. E il club bianconero in mezzo alla tempesta potrebbe decidere di affidarsi alla guida sicura di Allegri.