Calciomercato Roma, Allegri è in città

Calciomercato Roma, sono giorni davvero bollenti per i giallorossi. Sia sul campo sia in chiave trattative, riguardo la scelta del club riguardo l’allenatore.

Il futuro di Paulo Fonseca nella capitale infatti sembra essere segnato. Il girone di ritorno della sua Roma in campionato e la mancata conquista di un piazzamento Champions porteranno a cambiamenti in panchina. Nemmeno la conquista dell’Europa League sembra poter cambiare i piani della dirigenza. Oggi Il Corriere dello Sport ha rivelato come il club giallorosso abbia messo Maurizio Sarri in pole position tra i suoi progetti futuri. Con un accordo che potrebbe arrivare nelle prossime settimane e che porterebbe l’ex tecnico di Juventus e Napoli nella capitale per i prossimi anni. Del resto come anticipato in esclusiva da Asromalive.it, Sarri è la prima scelta del general manager Tiago Pinto.

Tuttavia rimane sempre in piedi anche l’ipotesi Allegri, uno degli allenatori più apprezzati anche dai tifosi.

Calciomercato Roma, Allegri in città ma nessun incontro con il club

In queste ore si sta parlando molto della possibilità che Massimiliano Allegri possa essere l’allenatore della Juventus nella prossima stagione, visto il rendimento della squadra di Pirlo. Per lui si tratterebbe di un ritorno in bianconero. Secondo quanto annunciato da Riccardo Angelini di Teleradiostereo, oggi Allegri si troverebbe a Roma.

Per l’allenatore però non c’è nessun incontro in programma con il club giallorosso. Per il livornese sono una visita di cortesia ad Ubaldo Righetti. L’ex giocatore giallorosso, e opinionista di Roma Tv, è infatti grande amico di Allegri.