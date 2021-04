Calciomercato Roma, no di Allegri | “Ha già un’altra squadra”

Calciomercato Roma, mentre la squadra si prepara alle semifinali di Europa League si parla ancora del futuro allenatore.

La Roma giocherà giovedì la partita più importante della stagione. C’è grande attesa per l’andata delle semifinali di Europa League in cui affronterà il Manchester United a Old Trafford. Da questa partita e quelle di ritorno passa il giudizio della stagione, che è stata fallimentare in Serie A. Solo la conquista del trofeo potrebbe salvarla e farla anzi diventare trionfale.

Il futuro di Paulo Fonseca è però già segnato, e anche l’Europa League con eventuale qualificazione alla prossima Champions League non basterebbe per la sua conferma. Il general manager Tiago Pinto è già alla ricerca di un nuovo allenatore, e secondo le ultime indiscrezioni il favorito numero uno è Maurizio Sarri.

Nonostante si trovi oggi a Roma, è invece tramontata la pista che porta a Massimiliano Allegri. O quanto meno è questo che ha ribadito il giornalista Luca Momblano.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Spalletti ritorna in Serie A | I dettagli

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Roma, con Sarri quattro nuove pedine e un ritorno inatteso

Calciomercato Roma, Momblano su Allegri e Sarri

Il giornalista Luca Momblano nel corso della diretta Twitch di Juventibus ha fatto il punto sul futuro di Allegri: “Allegri è stato a Torino fino a giovedì scorso, oggi è a Roma (come certificato anche da alcune foto uscite sui social, ndr). Tornerà domani a Torino. Allegri ha fatto sapere che lui la squadra per l’anno prossimo ce l’ha già e non è la Juventus. La Juventus resta in piedi, ha avuto anche una mezza proposta da Lotito ma non ne è uscito nulla. Ha avuto un’offerta ufficiale dello Zenit e ha rifiutato la Roma dieci giorni fa. Non è mai stato in contatto con il Bayern Monaco”.

Momblano ha parlato anche di Maurizio Sarri: “Il Tottenham è una pista che va studiata. Il presidente Levy ha consulenti italiani e c’è la pista Sarri, che però vorrebbe restare in Italia. L’alternativa e anche il preferito del presidente del Tottenham è Ralph Hasenhüttl attualmente al Southampton”.