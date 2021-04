Calciomercato Roma, accordo raggiunto | Salta Allegri

Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, è da settimane ormai la corsa a due per la panchina della Roma. Chi per un motivo, chi per un altro. La famiglia Friedkin, proprietaria della Roma, ha sempre mantenuto il massimo riserbo su entrambe le trattative, ma la stagione sta per volgere al termine, anche se la Roma ha un doppio impegno di vitale importante anche in vista dei progetti futuri. Dunque, solitamente è questo il momento in cui le squadre si organizzano e pianificano le stagioni future, ma in casa giallorossa c’è ancora il massimo silenzio su chi sarà il nuovo tecnico.

Calciomercato Roma, niente Bayern per Allegri

Paulo Fonseca alla fine della stagione lascerà la capitale, senza se e senza ma. Il tecnico portoghese ha ricevuto offerte importanti, con sondaggi anche italiani. Intanto però, per c’è un top club che ha deciso il nuovo allenatore, si tratta del Bayern Monaco. La panchina bavarese al termine del campionato sarà scoperta, visto l’addio di Hans-Dieter Flick, orientato verso la panchina della Nazionale tedesca, ma secondo quanto riportato dal giornalista della ‘Bild’, Christian Falk, sembra ormai tutto definitivo per l’arrivo di Julian Nagelsmann dal Lipsia. Dunque, un’altra concorrente per Massimiliano Allegri si sta per defilare ufficialmente.