Ore calde in casa giallorossa sia per la scelta del futuro nuovo allenatore della Roma, sia perché giovedì la Roma si gioca un pezzo fondamentale della stagione. Dopo il periodo più che negativo in campionato, dove la Roma sembra essere in balia delle onde, i giallorossi si vorranno concentrare esclusivamente sul doppio confronto con il Manchester United. Paulo Fonseca non solo si giocherà il proprio futuro, da una parte, anche se le strade con la società capitolina si separeranno a prescindere da come andrà a finire, ma perché si rischia di non centrare la qualificazione a nessuna competizione europea in vista del prossimo anno. Per quanto riguarda il tecnico, sembra ormai individuato l’erede del portoghese, con Maurizio Sarri che supera Massimiliano Allegri.

Calciomercato Roma, rinforzo a centrocampo

Potrebbero esserci molti stravolgimenti all’interno della rosa in vista della prossima stagione. In attesa di capire a cosa porteranno gli incontri previsti con Fali Ramadani, che cura gli interessi di Sarri, intanto come riportato da ‘calciomercato.it’, presto potrebbero esserci aggiornamenti su Nahitan Nandez. Il 25enne mediano argentino è uno dei protagonisti dello straordinario momento del Cagliari di Semplici, nonostante venga utilizzato fuori posizione. Un po’ come Jordan Veretout in via del tutto emergenziale ha ricoperto il ruolo di esterno. Il giocatore è attenzionato, e già accostato in passato, dalla Roma, che continua a mantenere i contatti attivi, anche recentemente, e da parte del club sardo, rappresentato dal presidente Giulini, c’è stata un’apertura alle trattative. Insomma una situazione tutta da monitorare.