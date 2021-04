Calciomercato Roma, con Sarri quattro nuove pedine e un ritorno inatteso

Secondo le ultime voci di calciomercato la Roma del futuro ha già trovato il suo nuovo timoniere. Fumata bianca vicina infatti per il nuovo tecnico.

L’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma sembra ormai volgere al termine e del resto il tecnico portoghese non è riuscito a conquistare il piazzamento Champions League tanto ambito. C’è però una finale di Europa League da conquistare e gli sforzi della Roma sono tutti rivolti in tal senso. Alla fine della stagione ovviamente si tireranno le somme e probabilmente Fonseca continuerà altrove la sua carriera. Il Corriere dello Sport oggi in edicola rivela come la Roma sia davvero molto vicina ad un accordo con Maurizio Sarri, pronto ad accettare un progetto a medio-lungo termine come voluto dalla proprietà americana. Un tecnico che conosce bene la serie A ma che ha allenato anche in Premier, vincendo l’Europa League con il Chelsea.

Roma, con Sarri si passerebbe al 4-3-3: potrebbe tornare Under

Lo stesso quotidiano sportivo spiega come Sarri potrebbe ripartire con un nuovo modulo, il 4-3-3, valorizzando tanti dei talenti che fanno già parte della rosa della Roma. Servirebbero però degli innesti, ovvero un centravanti di spessore, un laterale destro, un nuovo portiere e un playmaker di centrocampo. Il tecnico toscano punterebbe molto su capitan Pellegrini e sul rientro di Zaniolo dopo l’infortunio. E con lui potrebbe tornare nella capitale anche un calciatore come Cengiz Under che è molto stimato dall’ex Juve e Napoli. Per il turco, oggi al Leicester in prestito, potrebbe dunque profilarsi un ritorno in giallorosso.