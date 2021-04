Calciomercato Roma, erede Fonseca | “Fumata bianca”

In attesa della semifinale con lo United è sempre il calciomercato della Roma per il futuro a tenere banco. Specie la questione allenatore.

Non sembrano esserci più dubbi sul fatto che Paulo Fonseca non continuerà la sua avventura sulla panchina della squadra giallorossa. Il portoghese, dopo un buon girone di andata, non è riuscito a far decollare la sua Roma nel girone di ritorno. Con appena 18 punti conquistati in 14 gare e un piazzamento Champions League sfumato troppo presto. Adesso si rischia addirittura di perdere anche il settimo posto. Rimane l’Europa League da conquistare e tutti gli sforzi sono rivolti alla doppia sfida con il Manchester United che può portare alla finalissima. Poi, come pare, le due parti si separeranno e ognuno effettuerà le sue scelte.

Calciomercato Roma, per Sarri incontro previsto tra Ramadani e Pinto

A dire il vero la Roma la sua scelta sembra averla già fatta. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, infatti, è in arrivo un incontro tra Ramadani, agente di Sarri, e il gm giallorosso Tiago Pinto. Con la volontà reciproca di iniziare un percorso insieme. Il quotidiano sportivo sottolinea come la famiglia Friedkin abbia optato per la scelta di Sarri per il suo profilo di tecnico ormai conosciuto a livello internazionale e per la sua capacità di valorizzare i giovani in un progetto a medio-lungo termine. Di accordi però se ne parlerebbe però dopo la fine di giugno, considerato che Sarri è ancora sotto contratto con la Juventus.