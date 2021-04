Calciomercato Roma, derby con la Lazio per il gioiellino del Feyenoord

By

Calciomercato Roma, Tiago Pinto potrà far vedere le sue qualità fra qualche mese. A giugno, infatti, il portoghese dovrà iniziare il calciomercato estivo per migliorare la squadra. Tante per lui le questioni da risolvere.

Salvo clamorosi scenari, la prima rivoluzione giallorossa riguarderà la panchina. Fonseca, dopo solo due anni, è pronto a lasciare la Capitale. L’ex Shakhtar non ha convinto piazza e società, soprattutto nell’ultimo anno.

I troppi punti persi nei big match e la miopia palesata in diverse letture tattiche della partita hanno indirizzato i Friedkin a ricercare un nuovo tecnico, che vantasse maggiore esperienza e carisma.

I nomi più quotati sono quelli di Sarri ed Allegri ma non si escludano eventuali sorprese. Per quanto riguarda la rosa vera e propria, Pinto ha intenzione di ringiovanire la squadra e di abbassarne anche il monte ingaggi.

Volendo fare qualche nome, sicuramente lasceranno la Capitale Fazio e Juan Jesus, così come Pastore, Santon e Dzeko (che rescinderà il contratto). Un altro elemento destinato a partire è Pau Lopez ma, anche in questo caso, molto dipenderà dall’eventuali richieste e proposte recapitate a Trigoria.

Concentrandoci sugli acquisti, i nomi più caldi per la difesa dei pali sono quelli di Musso e Cragno mentre per il “nuovo” numero 9 piacciono Belotti e Vlahovic. Occhio però anche ad altri colpi che il dg portoghese potrebbe segretamente avere in canna.

Calciomercato Roma, Kokcu nel mirino di Pinto e Tare

Un reparto che potrebbe essere limato è anche quello di centrocampo. La regione mediana attualmente vanta la grinta di Veretout, la qualità di Villar e la rottura di Diawara.

Se l’ex Fiorentina è incedibile, non è scontato che il numero 42 resti per il terzo anno consecutivo. Villar, invece, è destinato a rimanere ma necessita del tempo per crescere.

Per queste ragioni potrebbe arrivare un altro centrocampista, anche se difficilmente si tratteranno elementi altisonanti.

Stando al tweet di Feyenoord Transfermarkt, un colpo potrebbe essere Orkun Kokcu, centrocampista classe 2000 militante nella squadra di Rotterdam gradito anche alla Lazio.

Lo stesso giocatore sarebbe stato a Roma oggi, lunedì 26 aprile, per incontrare alcuni esponenti del club di Lotito. L’interesse dei giallorossi non fa escludere che però il soggetto in questione possa anche entrare in contatto con Pinto o adepti.

Una cosa è certa, Kokcu sarà al centro di un vero e proprio derby di mercato.