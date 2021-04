Sarà un’estate intensa per le tante panchine che cambieranno, soprattutto nella massima serie italiana. In Serie A, infatti, almeno 3 o 4 dei club di vertice cambieranno la guida tecnica. Tra questi ci sono sicuramente Roma, Fiorentina, Napoli e forse anche la Juventus, ma tutto dipenderà dal campo, ovvero dai risultati che riusciranno ad ottenere i vari attuali tecnici in questa stagione. Per quanto riguarda la società capitolina, sta per tramontare a tutti gli effetti una pista che in realtà non è stata quasi mai percorribile, ovvero quella del ritorno di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, infatti, a giorni, se non ore potrebbe risolvere tutte le questioni con la sua nuova ipotetica squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, contatti continui | Rinforzo per la nuova stagione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, con Sarri quattro nuove pedine e un ritorno inatteso

Calciomercato Roma, Spalletti al Napoli

Per l’ex allenatore dell’Inter, ancora sotto contratto con il club nerazzurro fino al prossimo 30 giugno, si stanno per spalancare le porte di Castel Volturno. Prima di questo, secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’, sarà lo stesso presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, ad incontrare Luciano Spalletti. Un’accelerata improvvisa che porterà il patron del club partenopeo ad effettuare un summit in Toscana, proprio a casa Spalletti, per strappare il si definitivo. La dirigenza napoletana è al lavoro per far quadrare i conti e presentare una proposta economica importante al mister di Certaldo (contratto biennale più opzione per il terzo anno, che da parte sua ha fatto sapere ormai da mesi di essere estremamente affascinato dal progetto del Napoli. Ormai quasi impossibile ricucire lo strappo con Gennaro Gattuso, sempre più vicino alla panchina della Fiorentina.