Manchester United-Roma, diretta in chiaro? L’annuncio di TV8

Manchester United-Roma, questa appena iniziata potrebbe essere una delle settimane più importanti degli ultimi anni. Giovedì, infatti, i capitolini affronteranno il Manchester United in semifinale di Europa League.

Dopo l’ennesima debacle in campionato contro il Cagliari, gli uomini di Fonseca si preparano ad affrontare i “Red Devils“. In palio c’è un pass per la finale dell’ex Coppa UEFA.

Dzeko e compagni sembrano aver (erroneamente?) mollato in campionato dopo aver visto avvicinarsi sempre di più l’ultima sfida della competizione. Più che i risultati, lo dimostrano le scelte fatte dal tecnico portoghese nelle ultime uscite.

In queste settimane sono stati infatti schierati giocatori che difficilmente avevano trovato spazio nel corso della stagione, se non in situazioni emergenziali.

Lapalissiana la volontà di voler far recuperare energie fisiche e mentali ai titolari della rosa, così da preservarli in vista delle due gare europee.

La scelta non è stata condivisa da gran parte dell’ambiente, soprattutto in seguito agli scacchi maturati contro il Torino e il Cagliari.

Questi ultimi hanno allontanato definitivamente la Roma dalla zona Champions e potrebbero addirittura compromettere l’approdo alla prossima edizione della stessa Europa League.

Vanno comunque segnalate le belle notizie, dal momento che per la sfida di Old Trafford sono state recuperate alcune pedine molto importanti. Ci riferiamo, in particolar modo, a Spinazzola, Smalling ed El Shaarawy.

Roma, dove seguire la gara di andata contro il Manchester

Guardando le scelte di formazione fatte da Fonseca nelle ultime uscite e rimembrando quelle ponderate per i quarti di finale contro l’Ajax, diventa abbastanza scontato capire chi scenderà in campo fra quattro giorni.

Servirà una grande tenuta mentale oltre che fisica per tenere testa ad una squadra più forte ma che ha comunque palesato dei punti di debolezza che devono essere sfruttati.

Senza volerci soffermare sulla gara in sé e per sé, intendiamo piuttosto dare delle informazioni circa le modalità tramite le quali assistere al match.

Manchester United-Roma sarà infatti visibile sia in Tv che in diretta streaming. La proiezione avverrà su Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Per la fruizione streaming bisognerà invece ricorrere a Sky Go.

Nella giornata di oggi, lunedì 26 aprile, è però arrivato anche un importante annuncio: la partita sarà visibile infatti anche in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e in streaming sul sito Tv8.it.