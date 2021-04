Roma, è l’unica buona notizia in attesa di Manchester

La Roma non vive certo un momento felice quando mancano pochi giorni alla gara più attesa dell’anno, la sfida contro il Manchester United.

I giallorossi di Fonseca sono sulla graticola dopo aver incassato l’ennesima sconfitta di questo 2021. Il ko di Cagliari brucia perché di questo passo si rischia di perdere anche il settimo posto in classifica. Il tecnico portoghese ieri ha optato per un massiccio turnover in vista dell’Europa League, schierando anche chi arrivava da un infortunio per testarne la condizione. E il Cagliari ne ha approfittato giocando una gara più tonica sotto il profilo atletico, con grande determinazione e voglia di vincere. Caratteristiche che sono mancate in tanti interpreti della Roma di ieri. Il campionato si avvia a conclusione senza grandi aspettative, ora i tifosi però si aspettano due prestazioni super contro lo United.

Roma, contro lo United a Smalling non mancano le motivazioni

Ci sarà in campo anche il grande ex di turno, Chris Smalling. Al quale le motivazioni non dovrebbero mancare di certo. Giocherà in uno stadio che conosce bene, contro tanti ex compagni di squadra e contro un allenatore come Solskjaer che non gli ha dato la fiducia richiesta. Ora veste la maglia della Roma e vuole togliersi delle soddisfazioni in giallorosso. Il test di ieri è andato bene. Fonseca lo ha schierato per i primi 58 minuti e l’inglese sembra essersi messo alle spalle l’infortunio. Non ci sono dubbi sul fatto che sarà titolare. Rimane da capire se sarà perno della difesa a tre oppure sarà spostato sul centrodestra con Cristante centrale.