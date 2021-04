Tutta da monitorare nelle prossime settimana la situazione legata al possibile nuovo allenatore della Roma.

Ore calde in casa giallorossa per la scelta del nuovo allenatore. Tutte le piste portano a Maurizio Sarri, che però è ancora sotto contratto con la Juventus, che dovrà decidere se pagare la penale di uscita, circa 2 milioni e mezzo di euro entro fine maggio, oppure se lasciarlo ancora a libro paga del club bianconero con ben 7 milioni di euro netti a stagione per un altro anno. Situazione tutta da monitorare, ma l’annuncio non arriverà comunque prima della fine della stagione, visto che la Roma di Paulo Fonseca ha ancora la semifinale di Europa League da disputare, in vista del doppio confronto con il Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, scelto il sostituto | Via libera totale

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, assalto al centravanti: primo regalo per Sarri

Allenatore Roma, le ultime sulla panchina

Difficile arrivare a Massimiliano Allegri, la pista per il tecnico toscano si è un po’ raffreddata. Ecco che allora potrebbe rimanere teoricamente solamente Sarri. Secondo quanto appreso dalla redazione di ‘asromalive.it’, nelle ultime ore sono in rialzo le quotazioni di Gennaro Gattuso, apprezzato soprattutto per come ha saputo gestire una situazione a dir poco difficile. Il rapporto tra l’ex giocatore storico del Milan, nonché anche ex tecnico rossonero, e il patron del Napoli Aurelio de Laurentiis, è ormai teso da tempo, e anche in caso di qualificazione alla prossima fase a gironi della Champions League, risulta difficile vedere la conferma di Gattuso sulla panchina partenopea. Quest’ultimo è la prima scelta della Fiorentina, che non ha tuttavia ancora definito in tutti i dettagli l’accordo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, conferma difficile: può partire in estate

Infine, proprio nelle scorse ore, è apparso un post misterioso sulla pagina ufficiale Instagram dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, il quale con la frase “siamo quasi pronti….✌️✌️” ha creato un vero e proprio scompiglio sui Social. Non è del tutto escluso che l’ex numero 10 possa rientrare in società con un ruolo da Direttore Tecnico con pieni poteri.